Basket, la classifica del Play-In Gold: Orlandina in testa, Viola costretta a rincorrere per accedere ai Quarti di Finale

Con la penultima giornata del campionato di serie B interregionale di ieri s’è concluso il quadro delle squadre qualificate con i relativi punti alla seconda fase, denominata “Play-In Gold”, nel girone H che è quello dell’estremo Sud (Campania meridionale, Calabria e Sicilia). Totalmente ininfluente la sconfitta casalinga della Viola con il Messina, la composizione della nuova classifica basata sugli scontri diretti dipendeva esclusivamente dal risultato del match tra Sala Consilina e Orlandina che ha visto prevalere i campani.

La classifica di partenza delle quattro squadre qualificate è basata proprio sul risultato degli scontri diretti tra queste quattro e sarà:

Orlandina 8

Ragusa 6

Sala Consilina 6

Viola Reggio Calabria 4

La Viola deve i suoi 4 punti alle vittorie contro Sala Consilina (all’andata in trasferta) e contro l’Orlandina (sempre in trasferta ma nel girone di ritorno). C’è grande rammarico per le sconfitte maturate contro l’Orlandina al PalaCalafiore a inizio stagione (64-67, per un solo canestro, in una partita senza Tyrtyshnyk) e per entrambe quelle contro Ragusa, arrivate una ai supplementari all’andata in Sicilia e l’altra sempre per un solo canestro (82-85) due settimane fa al PalaCalafiore.

Così la Viola, che ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte (l’unica sconfitta senza appello né recriminazioni è stata quella casalinga con Sala Consilina), adesso deve rincorrere le altre ed è obbligata a vincere la maggioranza delle 8 partite che dovrà giocare contro le quattro squadre che arriveranno dall’altro girone, quello di Puglia e Campania.

Qui la situazione è molto più ingarbugliata: soltanto due squadre sono già qualificate, e addirittura altre 4 sono in lotta per gli altri due posti disponibili. Ecco perchè azzardare oggi la classifica di partenza del Play-In Gold è ancora difficile, nonostante manchi una sola giornata alla fine della stagione. Ultima giornata in cui si deciderà tutto.

Questa, infatti, è la classifica:

Molfetta 32

Angri 30

Monopoli 26

Salerno 26

Corato 26

Avellino 24

Le partite decisive di domenica prossima sono:

Molfetta-Corato

Lucera-Salerno

Monopoli-Angri

Mola-Avellino

Le uniche squadre qualificate ufficialmente sono Molfetta e Angri, che negli scontri diretti tra di loro ne hanno vinto uno ciascuno. La classifica degli scontri diretti dipenderà da quali squadre, tra le altre, arriveranno terza e quarta. Se dovessero passare Monopoli e Salerno, che è l’ipotesi più probabile, la classifica finale degli scontri diretti tra le quattro qualificate sarebbe:

Molfetta 8

Angri 8

Monopoli 4

Salerno 4

Se così fosse, la classifica di partenza del Play-In Gold del Sud Italia sarebbe:

Orlandina 8

Molfetta 8

Angri 8

Ragusa 6

Sala Consilina 6

Viola Reggio Calabria 4

Monopoli 4

Salerno 4

La Viola giocherebbe le prossime 8 partite contro Molfetta, Angri (già sicure), Monopoli e Salerno, in casa e in trasferta. Il regolamento prevede che le prime 6 di queste 8 squadre si qualificheranno al tabellone playoff degli scontri diretti (Quarti di Finale, Semifinali e Finale), insieme alle due vincenti degli altri Play-In tra le squadre di metà classifica (una tra Piazza Armerina e il Messina vincente ieri a Reggio le favorite del girone meridionale). Per qualificarsi ai Quarti di Finale, la Viola dovrebbe quindi arrivare tra le prime sei: significa metterne due sotto. Ma per avere un accoppiamento più vantaggioso nei Quarti di Finale, dovrebbe ambire ad arrivare più in alto (l’ideale sarebbe prima o seconda).

E’ molto difficile, ovviamente, coach Cigarini si è già sbilanciato (“probabilmente arriveremo quinti o sesti”), ma l’impressione è che le squadre dell’altro gruppo abbiano un livello generale un pizzico inferiore rispetto a quello del gruppo della Viola quindi oltre a mantenere sotto Monopoli e Salerno (se si confermeranno queste le qualificate in base ai risultati dell’ultima giornata), i neroarancio possono provare la rimonta su Molfetta e Angri che non sono sembrate irresistibili, trovando un accoppiamento più semplice ai Quarti di Finale e soprattutto rinviando soltanto all’eventuale Finale il big match contro Orlandina o Ragusa che partono con i favori del pronostico per la promozione in Serie B.

Il PalaCalafiore si prepara a 4 partite di grande livello per trascinare la Viola verso la vittoria.

