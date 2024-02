StrettoWeb

Forte maltempo in Calabria in quest’ultima domenica di Febbraio, come ampiamente annunciato dai bollettini di previsioni e allerta meteo dei giorni scorsi. Il clou del maltempo deve ancora arrivare e colpirà questo territorio nel pomeriggio-sera di oggi.

Situazione complessa a Scilla, come si evince dal video in alto di Via Sinuria, dove è in corso un fortissimo temporale con pioggia abbondante.

