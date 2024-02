Allerta Meteo, domenica di forte maltempo: in serata i fenomeni più estremi | FOTO

StrettoWeb

Infuria il maltempo in Calabria e Sicilia in quest’ultima domenica di Febbraio, come ampiamente annunciato dai bollettini di previsioni e allerta meteo dei giorni scorsi. Sono già caduti 62mm di pioggia a Milazzo, 57mm a Capo d’Orlando, 41mm a Palmi, confermando che la zona più colpita è quella tirrenica tra le province di Messina e Reggio Calabria. Tuttavia, il clou del maltempo deve ancora arrivare e colpirà questo territorio nel pomeriggio-sera di oggi.

La mappa satellitare in diretta ci mostra chiaramente come i temporali più forti stiano risalendo dal mar Jonio e siano particolarmente minacciosi per i versanti orientali della Calabria, oltre che per Puglia e Basilicata. Ma la rotazione del ciclone sul basso Jonio porterà poi forte maltempo nel basso Tirreno:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

