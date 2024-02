Allerta Meteo, in Calabria e Sicilia un weekend da lupi per il maltempo estremo. Domenica sarà terribile

StrettoWeb

Stanno peggiorando di ora in ora le condizioni meteo nello Stretto di Messina: il cielo si è oscurato, il vento soffia sempre più forte da Sud tanto che questo scirocco sta agitando il mare e compromettendo il regolare traghettamento (numerosi i disagi per i ritardi tra Messina e Villa San Giovanni). Le temperature sono ancora miti, tra +16 e +17°C, come se fossimo in pieno autunno. Ma ormai quest’anno l’inverno è in archivio senza freddo e senza neve: la novità è che dopo un lungo periodo secco, anticiclonico e soleggiato, sta iniziando una fase – altrettanto lunga – di maltempo estremo.

Nelle prossime settimane si susseguiranno una serie di tempeste che compenseranno tutta la pioggia che non è caduta tra l’autunno e l’inverno, ribaltando l’attuale situazione di siccità (gli invasi sono ai minimi storici) con un eccezionale surplus idrico che rischia di capovolgere la situazione all’estremo opposto. E’ alto, infatti, il rischio di vere e proprie alluvioni per la furia dell’acqua che cadrà abbondante e violenta, in poche ore, con ritmi monsonici. Già domenica 25 febbraio rischiamo pesanti alluvioni tra Messina e Reggio Calabria: sono attesi oltre 100–150mm di pioggia in meno di 12-18 ore, e il terreno farà grande fatica ad assorbirle.

Le temperature non diminuiranno in modo tale da portare la neve a quote degne della stagione invernale: si imbiancheranno soltanto le vette superiori ai 1.700/1.800 metri, e questa sarà un’aggravante per l’autentica valanga d’acqua che si riverserà improvvisamente a valle.

Il maltempo farà sul serio già sabato 24, con forti temporali in Sicilia, in estensione in serata alla Calabria. Domenica mattina i fenomeni più intensi risaliranno la Sicilia nelle prime ore del mattino, per poi concentrarsi su messinese e Stretto di Messina fino a sera. Dal pomeriggio si estenderanno anche al resto della Calabria, lungo il fronte caldo di un profondo ciclone posizionato sul mar Jonio.

Massima attenzione.

