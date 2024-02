Allerta Meteo, il maltempo si avvicina: FOCUS sul violento ciclone di domani, allarme tra Messina e Reggio

StrettoWeb

Avanza verso il Sud Italia il peggioramento meteo che nelle scorse ore ha già provocato forte maltempo su gran parte del Paese. Nella notte e nelle prime ore del mattino abbiamo avuto le prime forti piogge anche in Calabria e Sicilia: nella zona dello Stretto le precipitazioni più intense hanno colpito Messina, dove sono caduti 12mm di pioggia in centro e ben 27mm a Cumia. Poca pioggia a Reggio, dove la temperatura attuale è di +17°C e la minima è stata addirittura di +14°C come se fossimo già a fine maggio: ma che non farà freddo e il maltempo sarà estremo proprio perchè in un contesto di caldo anomalo lo abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti.

E’ confermato il maltempo estremo di domani, domenica 25 febbraio, anche se non bisogna sottovalutare i fenomeni piovosi che già nel pomeriggio-sera di oggi – sabato 24 febbraio – interesseranno la Sicilia occidentale e la Calabria jonica con piogge prefrontali sui versanti orientali di Aspromonte, Serre e Sila. La pioggia cadrà abbondante su Catanzaro e anche nella Locride. In ogni caso sarà solo un piccolo antipasto dei fenomeni meteo estremi di domani, quando un ciclone si posizionerà sul basso Jonio alimentando temporali furiosi che si concentreranno proprio su Sicilia orientale e Calabria nel corso di tutta la giornata.

Eloquenti le ultime mappe dei modelli che descrivono nel dettaglio quello che succederà domani: forti temporali in risalita dalla Sicilia verso lo Stretto, e poi nel pomeriggio l’irruzione di un furioso vento di maestrale che toccherà valori di uragano proprio nello Stretto di Messina con un’intensificazione delle precipitazioni su tutta l’area calabro-sicula:

Attenzione al forte vento di maestrale che dalle 17 di domani pomeriggio fino a tarda notte colpirà proprio lo Stretto di Messina con raffiche a 120km/h, soprattutto nella zona Sud di Reggio Calabria (Pellaro, Bocale, Lazzaro). Alto il rischio di gravi danni su tutto l’hinterland messinese e reggino proprio a causa del vento così impetuoso.

Le piogge saranno torrenziali con forti temporali: nel reggino cadranno oltre 200–250mm di pioggia in 24 ore. Saranno inevitabili inondazioni, esondazioni, frane e straripamenti, anche perchè le temperature miti manterranno la quota neve molto elevata, oltre i 1.600/1.700 metri in Aspromonte. In una prima fase, al mattino, i fenomeni risaliranno da Sud accompagnati da correnti meridionali; poi da metà pomeriggio con l’irruzione del maestrale i versanti più colpiti saranno quelli tirrenici con nubifragi molto forti tra la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola. Nell’Aspromonte tirrenico si verificheranno i fenomeni più violenti, abbondanti e pericolosi, anche se tutto il territorio calabrese (e messinese, specie sul versante tirrenico nel pomeriggio) sarà coinvolto da questo tipo di fenomeni così estremi.

L’invito è quello di massima prudenza e precauzione, soprattutto negli spostamenti.

