Aeroporto dello Stretto, Ripepi fa il bastian contrario su Ryanair

Il primo volo di Ryanair è atterrato ufficialmente all’Aeroporto di Reggio Calabria alle 15:26 di oggi pomeriggio. Proprio in questa giornata storica per la città dello Stretto, nella tradizionale diretta social, Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, non le manda a dire: “siamo contenti dell’arrivo di Ryanair anche grazie alle nostre tante battaglie ma ci sono tanti punti interrogativi. Come mai questa operazione avviene in campagna elettorale? Forza Italia rischia di non superare lo sbarramento del 4% ed ecco piazzato il colpo. Per le elezioni comunali cosa faranno? Quanto durerà Ryanair a Reggio? Come mai adesso le limitazioni dello scalo sono scomparse? Che voli ci darà la compagnia irlandese?”, rimarca Ripepi.

“Dobbiamo stare attenti a non perdere Ita, altrimenti l’Aeroporto chiuderà velocemente. Teniamo sempre gli occhi aperti e chiedo a Cannizzaro, che è l’unico che si impegna, di lottare per cambiare il piano nazionale degli aeroporti”, sottolinea Ripepi. “La Sinistra? Dice no a tutto, vedi la conferenza sul Ponte. La conurbazione con Messina? Se si vuole si fa velocemente…”, conclude Ripepi.

