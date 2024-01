Reggio Calabria, traffico nel caos: il Lungomare è chiuso per il compleanno della (fu) Reggina

StrettoWeb

La Reggina, al momento, esiste solo in Tribunale e nei ricordi della sua gente, in attesa di tornare. La Fenice Amaranto è nata nel 2023 e di anni non ne ha nemmeno uno. Due giorni fa, 11 gennaio, la Reggina ha compiuto 110 anni e i tifosi amaranto hanno deciso di omaggiarla con una festa che si sarebbe dovuta tenere giovedì, ma che è stata rinviata ad oggi per il maltempo. Ma quando la Fenice ha deciso di usurpare i festeggiamenti che spettano alla Reggina, i tifosi sono andati su tutte le furie. Giustamente.

Ora, ad andare su tutte le furie per questi festeggiamenti sono anche molti altri cittadini reggini, perché oggi oltre al danno è arrivata anche la beffa. Il lungomare di Reggio Calabria è stato totalmente chiuso al traffico. Come se ci trovassimo di fronte ad un serata tipo Notte Bianca o concerto di una grande band musicale. E il motivo è quasi paradossale: ci saranno gli ultras a festeggiare il compleanno.

Ovviamente, manco a dirlo, i disagi in questo trafficato sabato pomeriggio sono tanti e i cittadini sono sul piede di guerra. E’ stata una scelta, quella di chiudere un’arteria fondamentale come il lungomare di Reggio Calabria, che appare priva di senso. Non si comprende infatti quale sia il motivo per bloccare il traffico a causa di una manifestazione che si tiene in via Marina bassa, nell’area dell’Arena, e per giunta con pochissime persone.