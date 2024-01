Reggina, le immagini della festa degli ultrà per il 110° compleanno: presente anche la Fenice | FOTO

StrettoWeb

A due giorni dal 110° compleanno della Reggina, compiutosi l’11 gennaio, si è tenuta la festa degli ultrà in pieno centro a Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto. L’evento era previsto proprio per giovedì 11, ma è stato rinviato a oggi causa maltempo. Lodevole l’idea e l’iniziativa del tifo organizzato amaranto, da sottolineare però anche la scarsa partecipazione, con circa 300 presenti. Anche per questo la cittadinanza reggina si è, giustamente, imbufalita per quella che è parsa una scelta cervellotica: chiudere il centro al traffico, come se si tenesse un grande evento alla presenza di migliaia e migliaia di persone.

Tornando alla festa, il raduno è iniziato alle ore 18, con sciarpe, cori e bandiere. Il clou della festa, alle 19.14, orario non casuale, ma legato alla data dell’anno di nascita della Reggina. È in quel momento che è scattata la coreografia dei tifosi, che hanno fatto partire i fuochi pirotecnici. Da segnalare anche la presenza della Fenice Amaranto, con la squadra e la dirigenza presente. Tante polemiche, nella giornata di ieri, sono sorte alla luce dell’iniziativa della società in occasione della partita di domani al Granillo contro l’Acireale. La squadra, infatti, scenderà in campo con una patch celebrativa del compleanno ricamata sulle maglie. Un’idea che ha mandato su tutte le furie i tifosi: la Fenice, hanno sottolineato, ha appena quattro mesi di vita e ad oggi con la storia della Reggina ha poco a che fare. A corredo dell’articolo tutte le immagini della festa.