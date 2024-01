Reggio Calabria, visibilità ridotta in centro: sono i fumogeni della festa di compleanno della Reggina | FOTO

StrettoWeb

Visibilità ridotta, nel centro storico di Reggio Calabria, nel tardo pomeriggio di oggi. Nubi di fumo fino alle zone collinari segnalate da alcuni lettori. A provocarle, i fumogeni per la festa degli ultrà della Reggina in occasione del 110° compleanno di storia amaranto. Un fatto strano, per alcuni automobilisti, non a conoscenza dell’evento di oggi, che si sarebbe dovuto tenere giovedì 11 ma che è stato rinviato a oggi causa maltempo.

Alcuni cittadini si sono invece arrabbiati per la scelta di chiudere al traffico il centro, per via di un evento in Via Marina bassa che ha visto coinvolte circa 300 persone. A corredo dell’articolo alcune immagini.