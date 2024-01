Reggio Calabria, Pazzano apre a Falcomatà: “pronti al dialogo”

StrettoWeb

Nella crisi infinita nella maggioranza di Giuseppe Falcomatà, sembra aprirsi uno spiraglio per “guadagnare” un consigliere in più in consiglio comunale. In un post di facebook, il consigliere comunale de “La Strada”, Saverio Pazzano, scrive: “lo abbiamo già detto in consiglio comunale e, quindi, si tratta solo di ribadirlo. Auspichiamo e promuoviamo l’apertura di un dialogo – possiamo anche non chiamarlo tavolo – con le forze del campo progressista, intese non solo come realtà partitiche interne al consiglio comunale, ma come forze sociali e movimentiste esterne al consiglio e che rappresentano il tessuto civile e politico di tutto il corpo città. Non pensiamo ad una mega assemblea, ma ad audizioni aperte che diano la possibilità di definire gli obiettivi di Reggio per i prossimi due anni. Da questo ascolto il Sindaco, la maggioranza e le componenti che potrebbero farne parte potranno desumere ciò che responsabilmente devono scegliere per il bene della città, la composizione del consiglio e della giunta che dovranno derivarne”, rimarca Pazzano.

“Se deve essere rivoluzione che lo sia, totalmente e tirando una linea, senza restare impastoiati in mezze operazioni e tatticismi. Si abbia il coraggio pieno di liberare le energie positive della Politica e della società che vogliono evitare a Reggio l’affermazione delle destre emergenti e devastanti (come hanno dimostrato sempre in ogni momento di questa città) e vogliono farlo con un progetto serio, di visione, che guardi alle criticità della città di oggi per risollevarla con le opere essenziali e che sia capace di guardare alla città di domani per vincere tutte le sfide future. Riteniamo che tale approccio possa dare al Sindaco quegli strumenti di cui ha autorevolmente bisogno per fare le scelte che gli competono nel modo più libero e più utile per il bene della città e possa segnalare alle forze politiche gli obiettivi sui quali innestare le posizioni . In una prospettiva del genere, responsabilmente, noi ci saremmo per un dialogo e un confronto. Diversamente, come sempre dimostrato, ci siamo per servire Reggio, con un’autonomia reale, competente ed equilibrata, non ci siamo per altro”, conclude Pazzano.