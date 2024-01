Reggio Calabria torna ad ospitare le speciali Olimpiadi, quelle dell’inciviltà: vergogna al Longhi Bovetto

StrettoWeb

Non doveva succedere, ma è successo. Se ce lo aspettavamo? Purtroppo sì. La strada che si trova dietro il Parco Longhi Bovetto, a Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria, non è rimasta interamente pulita neanche 24 ore. La discarica abusiva, dopo mesi e mesi in totale stato di degrado e abbandono, ieri era stata oggetto di pulizia, come documentato su StrettoWeb con un video. Una boccata d’ossigeno, anche per chi – soprattutto in ambito sportivo – frequenta giornalmente quella zona. Un’area che era diventata impraticabile anche per le auto, per la presenza di una marea di buste di immondizia e di rifiuti ingombranti.

Ieri, un po’ provocatoriamente (ma nella speranza che non accadesse) titolavamo: “Quanto durerà?” La risposta ce l’abbiamo, praticamente subito: neanche 24 ore. Tramite una mail pervenuta in redazione, una lettrice ci segnala infatti la presenza di qualche busta sparsa, buttata qua e là. Il lancio del sacchetto, pratica diffusa a Reggio Calabria, che torna ad ospitare le speciali Olimpiadi, quelle dell’inciviltà. La domanda quindi ora è un’altra. Non più “quanto durerà”, ma “quanti giorni ci vorranno affinché la situazione torni degradata come prima?”. Non vorremmo scrivere un altro articolo nell’immediato per rispondere a quest’altra domanda.

Per il problema rifiuti a Reggio Calabria non basta questo

Di certo, siamo consapevoli come – pur essendo apprezzabile l’intervento di pulizia – non basti questo per risolvere il problema. Lo sa chi è tenuto a vigilare, lo sa chi è tenuto a pulire. La situazione va affrontata partendo da lontano, con altri sistemi. La stessa lettrice che ha segnalato l’articolo lo evidenzia nell’email in cui ha allegato alcune foto, che pubblichiamo nella gallery a corredo.

“In merito all’articolo da voi pubblicato ieri, al Parco Longhi-Bovetto continua l’abbandono dei rifiuti (come si può vedere dalla foto) poiché alcuni nostri concittadini sono degli incivili; ci tengo a precisare che la situazione è stata segnalata più e più volte al Comune e alla Polizia Locale e fino a quando non ci saranno controlli, denunce e sanzioni, sarà sempre la stessa storia…storia che va avanti dal 2015”, ha scritto.

