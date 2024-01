Reggio Calabria, finalmente ripulita la discarica dietro il Parco Longhi Bovetto. Quanto durerà? | VIDEO

StrettoWeb

Finalmente, dopo un periodo lunghissimo e indefinito, è stata ripulita la discarica abusiva presente dietro il Parco Longhi-Bovetto, a Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria. L’area posteriore al centro sportivo “Francesco Cozza”, da anni ormai, è oggetto del degrado più assoluto, immersa nei rifiuti che rendono impossibile anche percorrere quel tratto di strada. Un’immagine tutt’altro che rassicurante anche per chi ci arriva da fuori Reggio, come le diverse squadre della Regione che nei weekend si recano per affrontare le compagini che giocano le proprie partite interne al Longhi Bovetto.

Dopo tanto tempo però, dicevamo, quel lungo tratto di strada è stato ripulito, come si può vedere dal video a corredo. Sin dall’inizio della salita, e fino alla parte posteriore del parco, non c’è traccia di quei rifiuti ingombranti e maleodoranti che accompagnavano il tragitto delle auto. La domanda però sorge spontanea: quanto durerà?

