Reggio Calabria, Cardia durissimo: “amministrazione allo sbando. E sulla mozione di sfiducia…”

Dopo mille polemiche e varie tensioni, arriva in consiglio comunale di Reggio Calabria la mozione di sfiducia contro l‘amministrazione Falcomatà che dovrà affermare l’unità della maggioranza. Se dovesse esserci qualche voto in più dei 13 consiglieri comunali che l’hanno proposto il sindaco dovrebbe interrogarsi. Ma il Consiglio comunale di oggi è interessante anche perché dovrà essere discussa la surroga del neo assessore Carmelo Romeo, al cui posto in Consiglio dovrebbe subentrare Maria Ranieri. Ma, sulla giunta delle elezioni c’è stato un evidente giallo.

Il consigliere Cardia ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “sulla giunta delle elezioni è successo qualcosa di impensabile. Pur essendo stato il primo degli eletti di una lista civica non sono stato convocato e quindi l’atto era nullo. Successivamente è stata convocata una nuova riunione per le 08:30 di questa mattina. Insomma, l’amministrazione è allo sbando”, rimarca Cardia.

“La mozione di sfiducia? Serve voltare pagina e non ha sigle di partito, spero si possa concretizzare e che si aggiungano altri consiglieri”, evidenza Cardia.

