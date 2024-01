Reggio Calabria, che caos al Comune! Stop alla surroga di Romeo, nessuno ha convocato Cardia

StrettoWeb

Domani a Palazzo San Giorgio niente surroga del consigliere Carmelo Romeo e del conseguente subentro di Maria Ranieri. La riunione di giunta delle elezioni, convocata dal presidente del Consiglio Vincenzo Marra, non sarebbe infatti valida. Alla giunta in questione hanno infatti diritto di partecipare tutti i consiglieri comunali proclamati primi eletti di ciascuna lista elettorale. Peccato però che tra i convocati mancasse Mario Cardia, primo eletto nella lista S’Intesi.

A denunciare e far emergere il tutto è stato lo stesso Cardia, che ha sollevato il problema risultato concreto e vincolate. L’atto è dunque nullo, dato che erano presenti solo quindici consiglieri. La surroga di Romeo è infatti il primo punto all’ordine del giorno previsto nel Consiglio comunale fissato per domani. Dopo la pec inviata dal consigliere Cardia all’ufficio di presidenza, però, domani non ci sarà alcuna surroga. Ecco di seguito il testo integrale della pec inviata dal consigliere della Lega.

“Dopo aver preso visione del verbale redatto all’esito della riunione della Giunta delle elezioni tenutasi in data 26.01.2024, si rappresenta quanto segue.

Nel verbale si riferisce che il sottoscritto Consigliere Comunale Avv. Mario Cardia – in quanto membro di diritto della Giunta delle Elezioni, organo composto dai primi eletti di ciascuna lista – è stato invitato a partecipare alla seduta del predetto organo fissata per il 26.01.2024, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 21228 del 25.01.2026.

Mi corre l’obbligo di rilevare che quanto riferito nel verbale non corrisponde al vero. Infatti, il sottoscritto Consigliere Comunale, come è dato evincere dalla citata nota prot. n. 21228 del 25.01.2026, non è mai stato convocato formalmente a prendere parte alla riunione della Giunta delle elezioni, pur essendone membro di diritto, secondo quanto previsto dallo Statuto. Codesta Presidenza, vorrà, dunque, innanzitutto rettificare tempestivamente siffatta dichiarazione a verbale, in quanto non veritiera, dando al sottoscritto immediata comunicazione in tal senso.

Inoltre, corre l’obbligo di rappresentare, come cittadino ancor prima che come Consigliere Comunale che, essendo stata pretermessa la convocazione di un membro di diritto della Giunta delle Elezioni – ravvisabile nella persona dello scrivente – quest’organo non può ritenersi legittimamente e ritualmente formato, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Comunale.

Pertanto, il parere di convalida dell’eletto Sig.ra Ranieri, adottato dalla giunta delle Elezioni il 26.01.2024, è stato reso in assenza della legittima composizione dell’organo preposto e deve, dunque, ritenersi nullo e/o inefficace. Ciò viene rappresentato anche alla luce dell’avvenuta Convocazione del Consiglio Comunale, avente fra gli ordini del giorno la surroga del Consigliere Romeo, Deliberazione per la quale risulta propedeutico il parere favorevole di convalida della Giunta delle Elezioni che – si ribadisce – nel caso di specie deve ritenersi nullo e/o inefficace, per le ragioni sopra esposte.

Si resta in attesa di solerte riscontro alle richieste di rettifica del verbale ivi formulate ed alle considerazioni sopra espresse in materia di compatibilità tra un parere nullo reso dalla Giunta delle Elezioni e la Convocazione della seduta di Consiglio Comunale con ordine del giorno la surroga del Consigliere Romeo.

Tanto si doveva per dovere d’ufficio.

Il Consigliere Comunale

Avv. Mario Cardia“.

