Reggina, Ripepi: “la Fenice Amaranto ha fatto male a rifiutare l’offerta di Bandecchi”

Anche questa sera, nella consueta diretta social, il Consigliere Massimo Ripepi ha aperto una breve parentesi sulla Reggina. Ieri ha citato – in assoluta serenità – il giornalista Rocco Musolino, storica voce radiofonica amaranto. “Forse non lo sapeva, ma in una trasmissione su RTV si è chiesto quando mai la Fenice abbia detto che sarebbe andata in Serie B. Non lo hanno detto, lo hanno scritto, nel business plan”, aveva detto ieri Ripepi, che oggi afferma di aver mandato “il business plan a Rocco Musolino”, così che ne abbia potuto prendere visione.

Ripepi poi ha parlato anche del rifiuto della Fenice Amaranto all’offerta di sponsorizzazione di 100 mila euro di Stefano Bandecchi. “Hanno fatto male”, ha detto Ripepi, che sabato scorso ha portato proprio Bandecchi a Reggio Calabria per l’evento politico-culturale al Teatro Cilea.

