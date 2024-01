Quanto incassa La Fenice Amaranto da eCampus?

StrettoWeb

Quanto dà eCampus alla Fenice Amaranto? Non è una provocazione, né polemica, ma una semplice domanda. Lo chiediamo noi alla Fenice Amaranto perché ce lo siamo chiesti. E perché ce lo hanno chiesto, diversi tifosi, dopo il rifiuto della società di Ballarino ai 100 mila euro di sponsorizzazione gentilmente offerti da Stefano Bandecchi. Una semplice e legittima domanda. La società può non rispondere? Da che mondo è mondo, per un club calcistico che appartiene alla sua gente, chi guida la società deve parlare ai tifosi, e lo deve fare con chiarezza e senza censure.

Sappiamo, e lo abbiamo scritto, che quella del Sindaco di Terni è stata una provocazione. Anche, una provocazione. Perché non si sarebbe fermata a quello. Bandecchi ha annunciato la proposta sabato scorso nel corso dell’evento al Teatro Cilea di Reggio Calabria con Ripepi, ma poi è passato ai fatti con l’offerta ufficiale inviata mercoledì 24 gennaio alla Fenice Amaranto tramite PEC. Dunque, una provocazione, ma con l’intenzione di finanziare realmente il club amaranto, che però ha rifiutato.

Che la Fenice rifiutasse, tuttavia, era scontato. Per tutto il contesto, perché abbiamo imparato a conoscerli in questi mesi, anche un po’ per orgoglio. E perché il main sponsor sulle maglie appartiene a un altro colosso dell’Università telematica, la eCampus appunto. E per questo adesso chiediamo: se la Fenice ha rifiutato 100 mila euro di sponsorizzazione, evidentemente eCampus paga di più! Altrimenti sarebbe un suicidio per le casse del club! E quindi chiediamo conferma: cara Fenice, quanto paga eCampus per essere Main Sponsor e comparire sulle maglie amaranto?

Una semplice domanda che oggi si sono posti tanti tifosi e che noi rivolgiamo al club, anche perché in questa città (e in molte altre) persino in Serie A l’offerta di 100 mila euro per una sponsorizzazione l’avrebbero acchiappata al volo, a costo di piazzare lo sponsor nella toppa dei calzettoni. Ed è con questa oculatezza che la Reggina (quella vera) ha costruito le sue fortune militando per 9 stagioni in Serie A…

