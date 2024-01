Reggina, Ripepi: “Bandecchi non ha provocato, la Fenice doveva accettare”. E si scaglia contro Baccellieri

StrettoWeb

Massimo Ripepi parla di nuovo di Reggina nella consueta diretta social. Questa sera il Consigliere affronta diversi temi, da Ryanair a questione rifiuti e Autonomia Differenziata. In merito alla Reggina, afferma: “Bandecchi non voleva provocare, ma dare una mano con la sponsorizzazione, la Fenice doveva accettare“. E’ quanto afferma in merito ai 100 mila di sponsorizzazione offerti da Bandecchi e rifiutati dalla società di Ballarino.

Poi Ripepi si scaglia di nuovo contro Baccellieri. I due, tra radio e diretta social, si stanno punzecchiando molto negli ultimi giorni. “Baccellieri dice che io e Bandecchi abbiamo utilizzato la Reggina, ma con che coraggio dice questo?“.

