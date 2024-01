Reggio Calabria, Ripepi su Ryanair, rifiuti e Autonomia: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

Massimo Ripepi, candidato sindaco di Reggio Calabria, nella diretta social di poco fa, ha toccato diversi argomenti che stanno facendo l’opinione pubblica reggina. “Destra e Sinistra sono uguali, ci sono traditori e venduti che si dividono la torta. Ryanair? Sono contento che venga a Reggio e di certo Tramontana non ha mai fatto nulla per lo scalo. Vorrei si dicesse la verità: la compagnia è interessata ai soldi della Regione, per questo dobbiamo stare attenti“, prosegue Ripepi. “C’è l’esigenza – sottolinea Ripepi- di rafforzare anche i voli ITA in quanto sono più utili per Reggio”. “Ma è un caso che questi cambiamenti avvengono proprio in campagna elettorale? La verità è che servirebbero dei cambiamenti strutturali al Tito Minniti”, aggiunge Ripepi.

Caos rifiuti a Reggio Calabria, Ripepi: “Falcomatà non ne azzecca una”

“Sui rifiuti è un caos pazzesco e Falduto ha fatto bene a fare la denuncia alla Procura della Repubblica. Sentenza? Falcomatà non ne azzecca una”, afferma Massimo Ripepi. “Per la gara sull’immondizia il sindaco ha ingaggiato tre esperti, da 10 mila euro a testa, che hanno sbagliato il bando e che ci hanno fatto perdere il processo contro Ecologia Oggi. Ora ci troviamo in una situazione complessa in cui i cittadini rischiano di pagare il risarcimento ove ce lo chiedessero“, spiega Ripepi.

Ripepi: “pronti al confronto sull’Autonomia”

“La gente sta cominciando a capire che non ero solo e che le cose possono cambiare solo se stiamo uniti”, evidenza Massimo Ripepi. “Noi vinceremo le elezioni comunali, pronti a fare il porta a porta in ogni rione e contrada. Autonomia differenziata Pronto al confronto con chi ha votato a favore, noi non avremo nessun vantaggio, anzi avremo problemi”, sottolinea Ripepi.

Ripepi su Occhiuto e “Piazza Pulita”

“Occhiuto? Ottimo governatore mentre tutti i consiglieri regionali, deputati e senatori della nostra terra valgono zero, vergognatevi tutti”, rimarca Massimo Ripepi. Infine, il consigliere comunale annuncia: “giovedì sarò a Piazza Pulita con Stefano Bandecchi, ci sarà un servizio sul congresso di Alternativa Popolare a Terni”.

