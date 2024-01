Apprensione a Milazzo: da ieri non si hanno notizie di Antonio Dama, l’appello del figlio

StrettoWeb

Sono in corso le ricerche, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo e delle altre Forze di Polizia, di Antonino Dama, 50enne, allontanatosi nella mattinata di ieri dall’abitazione di Milazzo. Al riguardo la Prefettura di Messina ha immediatamente attivato il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse.

In caso di avvistamento, i cittadini potranno contattare il numero unico d’emergenza 112, oppure recarsi alla Stazione Carabinieri di Milazzo.

“Lui è mio papà è scomparso da ieri mattina alle ore 10/30 circa. Per favore chiunque l’abbia visto mi contatti”. Questo l’appello del figlio Davide, calciatore del Milazzo calcio.

