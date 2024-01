Milazzo: ritrovato Antonio Dama, era in stato confusionale alla stazione

StrettoWeb

Antonio Dama, il 50enne scomparso da Milazzo, è stato ritrovato poco fa alla stazione in stato confusionale. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Fogliani per delle visite ma il suo stato di salute sembra buono. La Prefettura di Messina aveva immediatamente attivato il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse.

Sui social, il figlio Davide, calciatore del Milazzo Calcio, ha scritto: “ho trovato mio padre sta bene e vi ringrazia tutti per il vostro aiuto. Grazie ancora un abbraccio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.