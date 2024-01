Messina: sbloccato il dossier del Porto di Tremestieri in vista della costruzione del Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Sbloccata l’opera per la piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale. È un’opera strategica in vista della costruzione del Ponte sullo Stretto – collegamento tra Calabria e Sicilia – che si mostra sempre più collettore di investimenti per lo sviluppo dell’isola e dell’intero Paese. In tempo record il Mit è riuscito a reperire le risorse per il porto Tremestieri.

In poco più di due mesi, il Mit ha istituito un tavolo tecnico con Comune di Messina, Regione Siciliana e autorità Portuale che si è concluso con esito positivo. Lo sforzo finanziario fatto dal Ministero, anche attraverso l’Autorità Portuale dello Stretto, risulta significativo ed ammonta a 22 milioni di euro e nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’intervento per il territorio di riferimento, tenuto conto anche degli impegni assunti dal Governo in relazione alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

La soddisfazione di Salvini

Per il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini “il Porto di Tremestieri è l’ennesima opera sbloccata, vogliamo continuare così in tutta Italia”.

