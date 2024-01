Messina, Germanà: “sbloccato Tremestieri, grazie Salvini”

StrettoWeb

“È ormai certa la notizia positiva della ripresa della costruzione del porto di Tremestieri da parte della Bruno Teodoro Spa, l’impresa che il 27 settembre ha accettato con coraggio di acquisire il ramo d’azienda della Nuova Co.Ed.Mar. Srl per completare un’opera strategica per la citta di Messina e per la Sicilia. A promuovere ancora una volta la politica del fare è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che con caparbietà e dedizione, in poco più di due mesi, ha istituito un tavolo tecnico e riunito tutti gli attori (Mit, Regione Siciliana e autorita Portuale) e ha reperito i fondi necessari (per un totale di 42 milioni di euro) in sinergia con la Regione Siciliana“. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

“Questo – aggiunge Germanà – non è soltanto un capitolo che riguarda un’incompiuta dovuta alla burocrazia e alla vecchia politica, ma un punto di partenza importante per la nostra terra, possibile grazie all’impegno del vicepremier Salvini che crede e promuove la politica del fare, costruttiva e positiva, e che vede il Ponte come l’opera necessaria per la crescita e il riscatto del Sud. Mi sarei aspettato un ringraziamento da parte di alcuni amministratori locali che, invece, provano solo con dichiarazioni temerarie ad intestarsi benefici e meriti che non hanno“.

