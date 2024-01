Messina: volano gli stracci in Forza Italia. Barbera risponde a Oteri: “ingiuste le sue critiche”

StrettoWeb

“Ritengo ingiuste e gratuite le esternazioni del consigliere Oteri. Rispediamo al mittente le critiche mosse circa la presenza di Forza Italia nel territorio. Il nostro partito è radicato, presente nel tessuto cittadino, e da anni sta svolgendo un ruolo fondamentale per portare a soluzione annosi problemi. Siamo quelli del risanamento, abbiamo consentito di demolire baraccopoli centenarie e di consegnare case dignitose ai messinesi che hanno vissuto nel degrado, abbiamo lavorato e ottenuto importanti risultati per la riqualificazione della zona falcata e per la stabilizzazione degli Asu, siamo stati determinanti in merito ai recenti sviluppi sul porto di Tremestieri, abbiamo avuto un ruolo decisivo di spinta propulsiva per l’avvio del Ponte sullo Stretto“. Lo afferma in una nota Antonio Barbera, neo coordinatore di Forza Italia per la città metropolitana di Messina.

“Sono certo che da parte di tutti, a livello regionale e nazionale, vi sia la disponibilità e l’interesse a rendere più visibile Forza Italia in una realtà importante come Messina, ma questo può e deve avvenire su input e su positiva sollecitazione di chi vive e lavora in quella realtà. Lo stesso dicasi per le accuse rivolte al Coordinatore regionale. Affermare che si fosse saputo solo due giorni prima del congresso ha dell’incredibile, visto che le date dei congressi sono state fissate da settimane e tutti, dentro e fuori il partito, ne erano a conoscenza. La stagione dei Congressi rappresenta un partito vivo, un partito che ha registrato a livello complessivo un notevole aumento di tesserati e di consensi per l’attività svolta. Se in alcuni territori vi sono state difficoltà e in altri no, ancora una volta non si può addossare la colpa a chi coordina e governa il livello centrale”, rimarca Barbera.

“In ogni caso credo che proprio questi giorni di Congressi, dibattiti e confronti abbiamo mostrato un partito sempre pronto e aperto al dialogo purché vi sia il sereno impegno di tutti per il bene comune e per dare risposte ai bisogni delle nostre comunità”, conclude Barbera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.