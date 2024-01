Messina: Forza Italia nel caos. Oteri: “sono deluso, pronto a transitare nel gruppo misto”

StrettoWeb

E’ caos totale all’interno di Forza Italia a Messina. Alcune scelte hanno deluso il consigliere comunale Cosimo Oteri, eletto in una lista di Basile e poi transitato negli azzurri, il quale, in conferenza stampa ha chiesto “un cambio di passo”. “Se entro qualche giorno non ci saranno risposte passerò al gruppo misto. Sono deluso, serve una svolta all’interno del partito”, rimarca Oteri.

“Non vengono ascoltati i territori, contrariamente a quello che dicono i vertici. Un conto è la teoria, un’altra è la pratica”, evidenza Oteri. La polemica sorge dalle scelte durante il congresso provinciale e dai tempi di convocazione dello stesso.

