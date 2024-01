Lo strano caso della giornalista arrivata ultima nel concorso al Comune e assunta da Falcomatà nel suo staff

StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sta riorganizzando la sua macchina amministrativa per l’ultima fase del suo mandato da primo cittadino: vinta la battaglia politica con il Pd e le altre forze politiche della sua stessa maggioranza, il Sindaco è anche impegnato nel rinnovamento dello staff e in queste settimane sta elargendo numerosi incarichi volti a completare la sua squadra con assunzioni previste in base all’articolo 90 del TUEL con la formula del “tempo indeterminato non oltre il mandato del Sindaco”. Nello staff di Falcomatà è previsto un personale di 10 unità: di tratta di funzionari e dirigenti amministrativi per una spesa annua di quasi 300 mila euro.

Con un piano integrato di attività e organizzazione per il biennio 2023-2025 sono state decretate le prime quattro assunzioni: di tratta di Emilia Tiziana De Stefano (41 anni) e Antonella Orabona (55 anni) con contratto part-time per un compenso annuo di 16.500 euro e Mario D’Amico (33 anni) e Gabriella Lax (49 anni), con contratto a tempo pieno per un compenso annuo di 33 mila euro.

Particolarmente anomala la nomina di Gabriella Lax, che è giornalista professionista dal 2017 e che nei mesi scorsi ha partecipato al concorso per giornalisti al Comune di Reggio Calabria dove si è classificata 17ª, ultima tra gli idonei, ma è comunque entrata nelle stanze dei bottoni di Palazzo San Giorgio per scelta fiduciaria di Falcomatà, per giunta con una posizione e un compenso superiori rispetto a quello dei due giornalisti che hanno vinto il concorso.