Giornalisti al Comune di Reggio Calabria: Consolato Minniti vince il concorso, la graduatoria

Consolato Minniti e Antonino Sambataro, a meno di clamorose rinunce, saranno i due nuovi addetti stampa assunti a tempo indeterminato dal Comune di Reggio Calabria: sono infatti i due vincitori del concorso indetto da Palazzo San Giorgio. Soltanto quarto Stefano Perri, già portavoce e addetto stampa dell’attuale Sindaco Falcomatà. Al concorso sono risultati 17 idonei, tra cui tanti volti noti del giornalismo reggino e altri addetti stampa di enti pubblici (vedi graduatoria completa in coda).

Consolato Minniti, 40 anni, è oggi un funzionario del Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver lasciato l’attività giornalistica da qualche anno per questo nuovo incarico. In precedenza ha lavorato a lungo su Calabria Ora (2006-2016) e poi su LacNews e Ilreggino (2016-2022) prima di concludere appunto con l’impegno giornalistico in prima linea a febbraio 2022 con un annuncio sui social proprio per il nuovo incarico presso il Tribunale di Reggio Calabria. Dal punto di vista giornalistico si è sempre occupato di cronaca giudiziaria e di politica.

Antonino Sambataro, 38 anni, è un giornalista di Catania che dal 2017 insegna spagnolo nelle scuole superiori.

