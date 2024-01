Giardini Naxos, De Luca inaugura il comitato di Sud chiama Nord | FOTO

StrettoWeb

E’ sempre in movimento Cateno De Luca, per il suo progetto politico Sud chiama Nord. Dopo alcuni giorni trascorsi in altre regioni per presentare l’ultima fatica letteraria, il sindaco di Taormina ha inaugurato il Comitato di Sud chiama Nord denominato “Ecologia Integrale” a Giardini Naxos. “La squadra cresce e l’entusiasmo per il nostro progetto è palpabile. Siamo pronti a portare avanti la nostra visione per una Sicilia migliore”, ha evidenziato De Luca.

“Grazie quanti anche nel comune di Giardini Naxos credono nel nostro progetto. Grazie per l’impegno a Giuseppe Leotta presidente dell’associazione, Simona Fichera vice presidente, Andrea La Spina segretario“, conclude De Luca.

