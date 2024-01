Elezioni, la Finlandia elegge il suo nuovo presidente: è lotta tra Haavisto e Stubb

StrettoWeb

Finlandia al voto per eleggere il nuovo presidente con le urne che si chiuderanno alle ore 20:00. Per la nazione scandinava è la prima elezione nazionale dopo lo storico ingresso di Helsinki nella Nato. A contendersi la vittoria al primo turno saranno l’ex premier Alexander Stubb, esponente del partito di centrodestra e l’ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, appartenente ai Verdi ma candidato come indipendente.

Stando ai sondaggi della vigilia diffusi dall’emittente nazionale Yle, Stubb sarebbe in testa con circa il 27% dei consensi, seguito da Haavisto al 23%. Gli altri candidati sarebbero staccati rispetto ai primi due.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.