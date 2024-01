Elezioni in Finlandia, verso il ballottaggio tra Stubb e Haavisto

StrettoWeb

Si andrà al ballottaggio per eleggere il nuovo presidente della Finlandia, chiamata per la prima volta al voto dopo l’ingresso nella Nato. A sfidarsi saranno il candidato di centrodestra ed ex premier Alexander Stubb e l’ex ministro degli Esteri il verde Pekka Haavisto.

Mentre continua lo spoglio delle schede, Stubb ha ottenuto il 27,5% con il 76,9% dei voti scrutinati, mentre Haavisto ha registrato il 25,2%, secondo quanto riportato dal Helsingin Sanomat. Il ballottaggio si terrà il prossimo 11 febbraio.

