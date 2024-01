StrettoWeb

Consiglio comunale aperto a Cittanova per discutere della presunta aggressione al primo cittadino Francesco Cosentino, da parte di un cittadino della cittadina della Piana che si sta difendendo con forza smentendo la colluttazione.

Il presidente del consiglio comunale, Anselmo La Delfa, lo ha convocato per sabato, alle 18:00, in prima convocazione e per domenica, alle 19:00, in seconda convocazione, con un solo punto all’ordine del giorno: “solidarietà al sindaco per l’aggressione subita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.