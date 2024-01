Cittanova, caos al comune: sindaco Cosentino aggredito da un cittadino, “ha simulato” | VIDEO

StrettoWeb

Giornata di ordinaria al comune di Cittanova dove ci sarebbe stata una presunta aggressione di un cittadino, Nino Cento, ai danni del sindaco della cittadina della Piana, Francesco Cosentino. La diatriba sarebbe nata (è da anni che è in atto) su una questione relativa ad alcuni terreni sullo Zomaro gestiti dallo stesso Cento ma che sarebbero di proprietà del comune (il condizionale è d’obbligo in una storia alquanto contorta e senza certezze). Oggi l’epilogo con l’ennesimo faccia a faccia tra Cento e Cosentino che sarebbe scaturita in un’aggressione immortalata da un video dello stesso cittadino.

Sul proprio profilo facebook lo stesso Cento scrive: “ecco la sceneggiata del sindaco di Cittanova, è un parassita politico che vuole farmi arrestare. Lo sceneggiatore si è buttato a terra simulando una aggressione. 131 giorni di non vederlo più al comune”.

Cittanova, La Delfa: “ed urgente la convocazione di un Consiglio comunale”

Su invito del Presidente Dott. Anselmo La Delfa si sono riuniti i seguenti rappresentanti del Consiglio Comunale D’agostino Francesco Bovalino Maria Cristina, Iorfida Marianna, La Delfa Anselmo, Calogero Anna, Muratore Angelica, Guerrisi Patrizia, Cannatà Alessandro, Marchese Girolamo, Dangeli Giuseppe, Fera Antonino, Catania Biagio, Ventra Francesca, Caruso Simona, Loprevite Antonio ed hanno sottoscritto il seguente documento.

“Non è più il tempo di limitarsi ad esprimere i sentimenti di frustrazione e la profonda amarezza che appartengono a ciascuno di noi, che quotidianamente prestiamo il nostro impegno al servizio della comunità, nel rispetto dei ruoli, a diversi livelli di responsabilità. La violenta, volgare ed offensiva campagna di attacchi contro amministratori, rappresentanti delle forze dell’ordine, esponenti del clero, dipendenti comunali, enti, istituzioni, gruppi politici, iniziata dal 2010, associazioni e singoli cittadini ha addirittura provocato un’aggressione fisica contro il Sindaco Francesco Cosentino”, affermano.

“Unitamente alla solidarietà, umana e istituzionale, che va indirizzata al Sindaco ed ai suoi familiari, in modo chiaro, forte ed incondizionato, i sottoscritti intendono respingere con decisione ogni tentativo di condizionamento dell’attività amministrativa e di delegittimazione di un’intera classe dirigente. E’ venuto il momento di ribadire, ad ogni livello ed in tutte le sedi, che il percorso di riscatto sociale e di crescita civile, intrapreso dalla nostra comunità, non può essere inficiato né da campagne denigratorie né da aggressioni fisiche. Crediamo sia giunto finalmente il momento di porre fine a questo gioco al massacro che disegna un quadro desolante che raffigura istituzioni impotenti, di fronte ad attacchi continui di ogni genere da parte di un soggetto che esibisce disprezzo verso tutto e verso tutti, millantando un’aurea di impunità francamente incomprensibile”, sottolineano.

“Quali legittimi rappresentanti dell’intera comunità denunciamo, ancora una volta, i tentativi minacciosi di condizionamento dell’attività amministrativa e consiliare. I sottoscritti non intendono consentire ulteriormente che siano calpestate le più elementari norme di civile convivenza, con conseguente inquinamento del clima generale in cui è costretta a vivere una comunità come quella cittanovese, da sempre avvezza al rispetto delle regole ed alla tutela dei diritti”, rimarcano.

“Ad oggi sono caduti nel vuoto gli appelli e le sollecitazioni tendenti ad impedire che la situazione potesse degenerare con imprevedibili conseguenze, che purtroppo già si intravvedono con il grave episodio di stamattina. Confidiamo che finalmente le competenti autorità vogliano intervenire con la necessaria decisione per riportare la situazione nell’alveo della normale vivibilità, a tutela dell’intera collettività e il ripristino di un sereno svolgimento delle attività istituzionali”, spiegano.

Al Sindaco Francesco Cosentino i nostri sentimenti di vicinanza e di sostegno, per la persona e per il rappresentante istituzionale, con l’invito a proseguire nella sua azione di amministratore per la quale è stato democraticamente scelto dalla sua comunità. Riteniamo pertanto necessaria ed urgente la convocazione di un Consiglio comunale avente come ordine del giorno la trattazione di quanto avvenuto”, concludono.

La solidarietà dei sindaci della “Città degli Ulivi”

“I Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” esprimono sentita e doverosa solidarietà a Francesco Cosentino, Sindaco di Cittanova, per il grave episodio del quale è rimasto vittima questa mattina, un rappresentante delle istituzioni impegnato, come sempre, nell’oneroso esercizio del mandato al quale è stato democraticamente e liberamente designato dalla comunità cittanovese. Senza entrare nel merito della vicenda, demandando a chi di competenza i necessari approfondimenti, non si può sottacere la circostanza, notoria ad ogni livello, che il Sindaco Cosentino sta vivendo da tempo una situazione di grave disagio e tensione, sia sul piano umano che dal punto di vista istituzionale”. E’ quanto affermano il presidente del Comitato Marco Caruso ed il presidente dell’assemblea Michele Conia.

“L’episodio di questa mattina conferma la percezione, esternata da tantissimi, che i primi cittadini sono abbandonati al proprio destino, senza poter contare sulle tutele e le azioni di prevenzione che meriterebbero per il loro impegno al servizio delle rispettive comunità. Tra l’altro Francesco Cosentino ha ripetutamente denunciato questo stato di cose, pur proseguendo nella sua quotidiana attività di amministratore. Come Sindaci del territorio, chiediamo che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, intervenga tempestivamente per far intendere con chiarezza che il rispetto delle regole e l’osservanza dei diritti individuali e collettivi sono presupposti essenziali per la civile convivenza in un contesto democratico. Al collega e all’amico Cosentino, confermiamo la vicinanza e il sostegno necessari per continuare a svolgere liberamente il ruolo di Sindaco della sua città, che deve sentirsi offesa e vilipesa. Un pensiero doveroso oltre alla persona, anche ai familiari sicuramente colpiti nei sentimenti e negli affetti più cari”, conclude la nota.

Falcomatà: “piena vicinanza al collega sindaco di Cittanova Francesco Cosentino”

“Piena vicinanza e solidarietà al collega sindaco di Cittanova Francesco Cosentino per la vile aggressione subita quest’oggi. Ancora una volta un amministratore del nostro territorio si trova suo malgrado a subire un assurdo episodio di violenza, nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentante della comunità. Una circostanza che deve far riflettere e che richiama le istituzioni ad un impegno collettivo e concreto, in difesa delle dinamiche democratiche, dei diritti, della sicurezza e delle prerogative degli amministratori eletti dal popolo”. Così in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il grave episodio avvenuto oggi a Cittanova.

“Nella speranza che sia fatta al più presto piena luce sul grave episodio subito – ha aggiunto Falcomatà – intendo esprimere a nome della Città Metropolitana la piena vicinanza nei confronti dell’amico e collega Francesco Cosentino, della sua famiglia e di tutta la comunità di Cittanova”.