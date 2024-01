Catanzaro-Palermo, Vivarini: “è il momento più complicato, ma abbiamo capito i problemi”

StrettoWeb

“E’ stata una buona settimana, dove abbiamo preso contezza del momento e consapevolezza dei problemi che abbiamo al momento. Ci siamo resi conto di quali sono i stati gli abbassamenti che abbiamo avuto nella prestazione. La squadra mi è sembrata ricettiva su questi aspetti. La partita contro il Palermo è quella giusta per capire”. Ha esordito così Vincenzo Vivarini. Il tecnico giallorosso ha parlato ai giornalisti nella conferenza stampa della vigilia del derby calabro-siculo Catanzaro-Palermo, in programma domani sera come anticipo di Serie B.

Vivarini continua a focalizzarsi sui problemi attuali, individuandone un altro in ottica partita di domani. “Abbiamo avuto anche un problema di continuità. Pensiamo alla partita col Lecco, con fasi di grande applicazione alternati a momenti di pausa. Contro il Palermo non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardiamo, perché loro individualmente sono capaci di fare di tutto. All’andata a Palermo, due mesi fa, c’era una squadra umile, determinata, aveva applicazione. Ora mi interessa ritrovarci, perché secondo me è il momento più complicato. Abbiamo fatto prestazioni al di sotto delle nostre possibilità, quindi adesso dobbiamo ritrovare le nostre qualità, quella qualità e profondità di gioco. Poi le squadre in Serie B sono tutte forti”.

Vivarini: “ecco cosa ci può dare il nuovo arrivato Antonini, e speriamo anche altri…”

Vivarini poi parla dei nuovi, Antonini e Petriccione, facendo intendere che spera in altri movimenti in entrata. “Antonini lo abbiamo scelto perché ha le caratteristiche per giocare con i nostri principi. E’ chiaro che l’assetto tattico è sempre ben definito, ci ha dato soddisfazioni. Antonini, e speriamo anche altri, ci dà quel qualcosa che al momento si è un po’ affievolito, come vigore ed entusiasmo. Petriccione è stata una scelta mirata. E’ un giocatore di personalità ed esperienza, ha le caratteristiche che ci servono per questa struttura di squadra”.

Catanzaro-Palermo, il focus sui rosanero: mancherà Brunori, però…

Il Palermo domani non avrà Brunori, squalificato, ma l’alternativa è un ballottaggio tra Soleri e Mancuso. Forse Ranocchia potrebbe partire titolare, mentre oggi è arrivato Diakité: “la Serie B è sproporzionata, ci sono squadre con budget da Serie A come il Palermo. Domani verrà ad aggredirci, ha modificato qualcosa dopo vittoria nostra lì al Barbera. E poi non sono forti solo gli attaccanti, ma anche sull’esterno, se penso a Insigne e non solo”.

I convocati di Vivarini

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli.

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli. Difensori : 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Miranda, 72. Veroli.

: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Miranda, 72. Veroli. Centrocampisti : 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm.

: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm. Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma.

