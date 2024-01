Calciomercato Palermo, le ultime news in attesa di Catanzaro: arriva Diakité

StrettoWeb

Palermo tra campo e calciomercato. Dopo l’emozionante vittoria di sabato contro il Modena, arrivata nel finale con la doppietta di Soleri, rosanero attesi domani sera dall’anticipo di Serie B, il derby calabro-siculo a Catanzaro. Intanto, le ultimissime news di calciomercato portano all’ufficializzazione dell’arrivo di Salim Diakité dalla Ternana. “Il calciatore, che indosserà la maglia numero 23, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2028. Salim Diakité sarà presentato in conferenza stampa martedì 30 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Renzo Barbera”, si legge nella nota.

Chi è Salim Diakité: carriera e caratteristiche

Salim Diakité ha 23 anni, è nato il 3 giugno del 2000 a Gonesse, in Francia. E’ un terzino destro, ma può giocare anche al centro, ed è nipote della cantautrice maliana Oumou Sangaré. Cresciuto in patria, a Les Mureaux, da adolescente passa allo Stade Montois per quattro anni, con una breve parentesi al Rio Ave. Nel 2019 passa in Italia, all’Olympisa Agnonese, prima di approdare al Teramo e successivamente alla Ternana, con cui esplode in Serie B, dall’alto di 70 presenze e quattro gol in tre anni. Ora l’arrivo in Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.