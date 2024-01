Capodanno Rai, Amadeus saluta Crotone: “grazie per la serata indimenticabile, noi trattati benissimo”

StrettoWeb

Dopo qualche giorno a Crotone, culminato col lunghissimo e bellissimo Capodanno Rai “L’Anno che Verrà” di questa notte, Amadeus e la famiglia hanno lasciato la città pitagorica, per dirigersi verso l’Aeroporto di Lamezia Terme e tornare a casa. “Buongiorno, da pochi minuti abbiamo lasciato Crotone e ci stiamo dirigendo verso l’Aeroporto di Lamezia Terme. Volevamo ringraziare tutta la città di Crotone per l’affetto, l’ospitalità, per averci regalato una serata indimenticabile. Grazie Crotone, grazie a tutta la Calabria, grazie da tutta la famiglia, perché siamo stati trattati benissimo“.

Così, in una Instagram Story, il conduttore ha salutato – dall’auto che lo portava verso Lamezia – tutta la Calabria e Crotone per l’ospitalità e l’affetto, per aver trascorso una serata indimenticabile in una città in cui si è trovato benissimo con tutta la famiglia. Il video è in alto.