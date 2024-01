Ddl Calderoli passa in Senato, Irto (PD): “colpo micidiale ai diritti”

StrettoWeb

Il ddl Calderoli è passato in Senato e le forze politiche stanno reagendo alla notizia in diversi modi. “È il momento più buio di questa legislatura: il ddl sull’autonomia differenziata è stato approvato in Senato con i voti della maggioranza e a breve passerà alla Camera. È un colpo micidiale ai diritti dei cittadini, che produrrà ingiustizie devastanti perché non sono stati definiti i Livelli essenziali delle prestazioni”. Lo dichiara il il Sen. Nicola Irto del Partito Democratico.

“Perché tra le materie che le Regioni potranno gestire da sole ci sono: tutela della salute, l’istruzione, tutela e sicurezza del lavoro e perfino trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; perché non c’è un solo centesimo per ridurre i divari esistenti tra Sud e Nord. Perché c’è il rischio di creare un Paese dove ci saranno giovani più o meno fortunati sulla base del luogo di nascita. Tutto questo è inaccettabile. Continuiamo a lottare, ma il governo e la sua maggioranza hanno già deciso di spaccare l’Italia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.