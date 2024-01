Autonomia, ddl Calderoli approvato al Senato

StrettoWeb

Il Senato approva in prima lettura il ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti. Il provvedimento passa all’esame della Camera.

Autonomia, Montaruli: “dopo anni applichiamo principi Carta”

“La riforma sull’Autonomia differenziata altro non è che l’attuazione di un principio costituzionale sancito dall’art 116. Colma un vuoto persistente da 23 anni in cui si è violata la carta fondamentale a partire cioè dalla sua riforma del titolo quinto. Chi critica il Governo per il provvedimento al vaglio del Parlamento non si schiera contro di noi, ma contro la Costituzione. Avere una legge che attua un principio costituzionale significa dare maggiori e non minori garanzie agli italiani, che non saranno mai sottoposti ad alcun automatismo, essendo la maggiore Autonomia prevista nelle materie indicate dalla Costituzione stessa e sempre rimessa ad un’intesa che necessita del consenso sia dello Stato sia della Regione richiedente nonché il vaglio di tutti i livelli istituzionali“. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo alla camera di Fratelli d’Italia a Tagadà su la7.

Autonomia: Opposizione intona Inno Mameli in Aula,FdI si associa

Prima del voto finale sull’Autonomia dai banchi dell’opposizione diversi senatori hanno cominciato a cantare l’Inno di Mameli. A iniziare a cantare l’inno in Aula sarebbero stati i senatori del Pd, ai quali si sarebbero aggiunti duelli di Fratelli d’Italia: un coro corposo e intonato.

Autonomia, Pd: “giorno triste per l’Italia”

“È un giorno triste per l’Italia. Nel silenzio dei “patrioti”, il Senato ha approvato l’Autonomia differenziata. Una proposta vecchia, sconveniente e ingiusta. Ma non è finita qui. Il Pd continuerà a battersi contro questo disegno difendendo l’unità e la coesione del Paese“. Così sui social il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

Autonomia, Salvini: “approvazione è un gran risultato”

“Un gran risultato“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato l’approvazione in Senato del ddl sull’Autonomia differenziata uscendo dall’Aula.

Autonomia, Gelmini: “voto a favore in dissenso da Azione”

“Se questo provvedimento verrà approvato il banco di prova per il governo sarà quello di garantire i diritti a tutti i cittadini come prevede la Costituzione. L’impianto di questa legge mi convince me ne ero occupata durante il governo Draghi e non credo si debba cambiare idea perché si passa dalla maggioranza all’opposizione“. Così in Aula la Senato la senatrice di Azione Maria Stella Gelmini interviene in dissenso dal suo gruppo e annuncia il suo voto favorevole sull’Autonomia differenziata.

Autonomia, Stefani (Lega): “sogno che si sta realizzando”

“Il voto favorevole al Senato sull’Autonomia è un sogno che si sta realizzando. Un risultato storico per la Lega: dopo 30 anni di battaglie, oggi vinciamo una partita straordinaria! Ora avanti tutta, al lavoro per portare avanti l’iter alla Camera“. Così il segretario della Liga Veneta e presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, il deputato Alberto Stefani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.