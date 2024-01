Calciomercato Catanzaro, giornata di cessioni: Krastev torna alla Fiorentina, che lo gira alla Feralpisalò

StrettoWeb

Giornata di cessioni quella che oggi ha contraddistinto il calciomercato del Catanzaro. Dopo quella ben corposa di Katseris, passato in Francia, in Ligue 1, al Lorient – che ha permesso alla società di ottenere un’importante plusvalenza di 2,4 milioni di euro – c’è stata anche quella di Dimo Krastev. Più che una cessione, in questo caso, una risoluzione anticipata del prestito. Il difensore bulgaro è infatti tornato alla Fiorentina, che lo ha girato immediatamente alla Feralpisalò, sempre in Serie B.

Krastev, dopo quattro anni nelle giovanili viola, era arrivato in Calabria questa estate. In campo, però, è sceso pochissime volte: conta solo due presenze. Ora, la breve e dimenticabile esperienza in giallorosso, si è conclusa. “L’US Catanzaro 1929 comunica che si è proceduto, con l’ACF Fiorentina, alla risoluzione anticipata consensuale del trasferimento temporaneo di Dimo Krastev. Al difensore bulgaro vanno i ringraziamenti della società per la professionalità dimostrata in questi mesi in cui ha vestito la maglia giallorossa”, si legge nella nota del club.

