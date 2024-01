Calciomercato Catanzaro, è ufficiale: Katseris ceduto al Lorient, che plusvalenza per la società!

StrettoWeb

Dopo un importante periodo di trattative, è arrivata la chiusura e adesso anche le firme e tutti i documenti depositati: così il Catanzaro ha ufficializzato la cessione di Panos Katseris al Lorient, squadra francese della Ligue 1. Ad annunciarlo è il club con una breve nota stampa: passaggio a titolo definitivo del calciatore greco, ringraziato dalla società per l’impegno profuso con la maglia giallorossa e un sincero “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua promettente carriera.

Quello del Catanzaro è un colpo da maestro, sul mercato. Il club ha infatti messo in atto una grandissima plusvalenza, guadagnano in un sol colpo circa 2,5 milioni di euro dopo un anno e mezzo di militanza in Calabria. Arrivato due estati fa da semi sconosciuto, si è fatto conoscere al calcio europeo proprio con la maglia giallorossa con cui ha collezionato 15 presenze lo scorso anno nel campionato dominato dalle Aquile in serie C e altre 15 presenze nella prima parte di questa stagione nella serie cadetta. Classe 2001, ha 22 anni e ottime prospettive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.