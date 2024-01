Azione: Rosato si occuperà delle Europee, accordo in vista con De Luca?

StrettoWeb

Grandi manovre all’interno di Azione. Elena Bonetti ed Ettore Rosato, due ex esponenti di Italia Viva, entrano ufficialmente nel partito di Carlo Calenda. Bonetti sarà vicepresidente, Rosato vicesegretario con delega agli enti locali e all’organizzazione del partito. “Proporrò all’assemblea l’elezione di Bonetti a vicepresidente con la delega alla formazione di un grande partito della Repubblica che accorpa repubblicani, popolari ed europeisti. Ettore Rosato sarà da subito, perché la nomina spetta a me, vicesegretario e si occuperà delle elezioni europee”, conferma Calenda in una conferenza stampa alla Camera.

Rosato: “ci misureremo con il consenso”

“Ci misureremo con il consenso: lavorare sulla costruzione di una proposta elettorale nei prossimi mesi è una responsabilità che mi prendo con grande convinzione”, afferma Ettore Rosato.

Accordo in vista con Cateno De Luca

C’è un rapporto di amicizia tra Cateno De Luca ed Ettore Rosato, nominato questa mattina vicesegretario di Azione con delega alle elezioni europee. I due, in questi giorni, più volte si sono sentiti telefonicamente: il leader di Sud chiama Nord ha avuto rassicurazione del percorso comune. Nello stesso tempo, De Luca, insieme ai vertici del partito, si sta adoperando, in caso di intoppi, nella costruzione di una lista identitaria da presentare in tutta Italia.

