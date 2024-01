Europee, De Luca: “ecco la strategia per arrivare al 4%. E se Vincenzo De Luca lasciasse il Pd…”

StrettoWeb

Cateno De Luca detta la strategia per le elezioni europee del prossimo giugno. In una diretta social, il leader di Sud chiama Nord, afferma: “le europee non sono la battaglia della nostra vita. Gli obiettivi fondamentali sono: arrivare alla presidenza della regione ed eleggere a Roma un gruppo di uomini e donne che non si vendono e non si fanno corrompere dal mercante del tempio e che rappresentano il civismo ed il Sud”.

Europee, De Luca: “ecco la nostra strategia”

“Quanto voti possiamo prendere? Da soli possiamo prendere il 2-2,5% dei consensi, rimarcando che lo sbarramento è 1 milione e 100 mila voti. Come arrivare al 4%? Dobbiamo prendere 500 mila voti in Sicilia, inoltre in Sardegna abbiamo chiuso un accordo con una realtà importante“, rimarca De Luca. Al Sud? Lì dobbiamo prendere intorno all’1%. La cosa difficile da fare sarà individuare una strategia che dal Lazio in su ci porti l’ultimo 1%. Ci ha contattato una rete di liste civiche che ha il baricentro in Toscana ma hanno riferimenti in tutto il Nord, poi altre realtà che alle politiche hanno preso un pò di consensi. Insomma c’è da lavorare tanto”, evidenza De Luca.

Europee, De Luca: “io ed il Governatore della Campania sicuri al 4%”

“Se Vincenzo De Luca rompesse gli indugi e lasciasse il Partito Democratico, supereremmo sicuro il 4%. Ma il governatore della Campania ha deciso di rimanere nei Dem e fare la battaglia all’interno del Partito“, sottolinea il sindaco di Taormina Cateno De Luca.

