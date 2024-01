Alternativa Popolare: a Terni il congresso nazionale, presente una folta delegazione di Reggio Calabria

StrettoWeb

Si è concluso poco fa a Terni il Congresso Programmatico di Alternativa Popolare, al quale hanno partecipato i vertici del partito, come il presidente Paolo Alli, il Coordinatore nazionale e Sindaco della città ospitante Stefano Bandecchi, e altri leader politici nazionali. I due giorni di evento si sono svolti presso il Palaterni. Presente una folta delegazione di Reggio Calabria, come si evince dalla foto in evidenza. La scorsa settimana il primo cittadino di Terni ha ufficializzato l’accordo con Massimo Ripepi, candidato a sindaco della città dello Stretto.

Alli: “stiamo con il partito popolare europeo”

“A tutti gli italiani che credono nel proprio Paese e nell’Europa e condividono i valori del popolarismo di Sturzo e De Gasperi, Alternativa Popolare offre una opportunità che va oltre gli schemi proposti dalle forze politiche presenti oggi sullo scenario nazionale. AP fa parte della famiglia del Partito Popolare Europeo, del quale fa proprio il manifesto dei valori“, afferma il presidente Alli.

Bandecchi: “rendere l’Europa centrale negli equilibri geopolitici mondiali”

Stefano Bandecchi evidenza: “l’Italia è chiamata a giocare la partita del proprio futuro, superando vecchi slogan e ricette inefficaci. I nostri pilastri sono la difesa di una visione comunitaria e liberale, l’economia sociale di mercato, per coniugare libera iniziativa e solidarietà, la cura dell’ambiente, lo sviluppo economico e la tutela della salute, il rafforzamento del legame transatlantico e la centralità dell’Europa negli equilibri geopolitici mondiali“.

