A2 Salerno-Reggio Calabria, limitazioni alla circolazione dopo il terribile incidente tra Scilla e Bagnara

A seguito dell’incidente stradale che si è verificato la scorsa notte sull’A2 Salerno-Reggio Calabria tra Scilla e Bagnara, l’ANAS nel pomeriggio di oggi ha riaperto l’autostrada ma per consentire la messa in sicurezza delle barriere danneggiate dal mezzo pesante, ha disposto un restringimento di carreggiata in direzione nord dal km 416,000 al km 415,500 e in direzione sud dal km 414,600 al km 415,800. Il traffico, quindi, torna regolare ma soltanto per una corsia a carreggiata.

