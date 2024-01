Terribile incidente sull’A2 Salerno-Reggio: autostrada chiusa tra Scilla e Bagnara | FOTO

StrettoWeb

Terribile incidente stradale questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria dove un Tir si è ribaltato nella carreggiata in direzione Nord tra Scilla e Bagnara, rimanendo incastrato tra le barriere di un viadotto. Ignote le cause del sinistro, invece l’automobilista si trova ricoverato in prognosi riservata al GOM di Reggio Calabria.

L’autostrada è stata completamente chiusa al traffico con pesanti disagi per i viaggiatori e i pendolari: è stata disposta uscita obbligatoria a Scilla per i soli veicoli leggeri, con rientro a Bagnara, che significa prolungare la percorrenza di circa 45 minuti.

