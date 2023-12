Sicilia, De Luca tiene aperte tutte le porte: “Azione, Pd e M5S, ecco la nostra strategia per europee e regionali”

StrettoWeb

Proseguono le trattative per Cateno De Luca in vista delle imminenti elezioni europee e per le regionali in Sicilia, seppur quest’ultime sono abbastanza lontane. “Grazie alla finanziaria ed ai disastri di Schifani, le opposizioni si sono compattate. Stiamo lavorando, piano piano ad un progetto alternativo con Pd e Movimento 5 Stelle, ai quali abbiamo chiesto, di essere ospitati nelle liste per le elezioni europee in caso non ci saranno le condizioni con Azione”, rimarca De Luca.

“Calenda? Vediamo, c’è una trattativa in corso, entro il 31 gennaio vediamo se ci saranno le condizioni, altrimenti amici come prima. Per le politiche? Puntiamo ad una lista autonomista e civica“, conclude De Luca.