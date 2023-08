Calenda contro De Luca: “fare i buffoni è il modo più semplice per essere votati”

StrettoWeb

Duro attacco di Carlo Calenda, leader di Azione, nei confronti del sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. In un post su facebook, il deputato romano, scrive: “il sindaco di Taormina, già Sindaco di Messina, che si è proclamato Imperatore delle due Sicilie (per inciso ha anche sbagliato titolo perché le due sicilie erano un regno). La verità è che De Luca ed altri personaggi hanno compreso che fare i buffoni maleducati è il modo più semplice per essere votati. Se la democrazia corre un rischio oggi è quello di finire nella farsa”, conclude Calenda.