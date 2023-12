Elezioni Europee e regionali in Sicilia, De Luca: “ecco le ultime novità…”

StrettoWeb

Trattative calde per Cateno De Luca in vista delle imminenti elezioni europee e per le regionali in Sicilia, seppur quest’ultime sono abbastanza lontane. Nella tradizionale diretta sui social, il leader di Sud chiama Nord, comunica le varie novità in campo: “prosegue la trattativa con Azione e Carlo Calenda per la formazione della lista per le elezioni europee. In corso ragionamenti su simbolo, brand e allenze. Renzi? Non lo vogliamo, mi sembra ovvio. Il nostro obiettivo? Eleggere un eurodeputato tra Sicilia e Sardegna”.