Sicilia: la “grande coalizione” contro Schifani scricchiola, Pd e M5S frenano. De Luca: “no al tritacarne”

Il progetto unitario di tutte le opposizione unite contro il Centro/Destra ed il Governo siciliano di Renato Schifani sembra scricchiolare. Cateno De Luca è sicuro che, per vincere le elezioni in Sicilia e diventare presidente della Regione, sia una strada quasi imprescindibile ma “non a tutti costi”. La “grande coalizione” che si sta cercando di creare dovrebbe abbracciare il Pd, il M5S, Sud chiama Nord, Azione (Calenda dirà di sì?) con Gianfranco Miccichè.

Cateno De Luca: “non voglio finire nel tritacarne”

“Negli ultimi giorni si sta discutendo con forza dell’ipotesi di alleanza con Pd e M5S ma c’è qualcuno che frena, di certo io non voglio finire nel tritacarne e, tra l’altro, dopo aver amministrato 5 comuni e la città metropolitana di Messina, non ho nulla da dimostrare”, rimarca il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “Ci si può alleare ma non a tutti i costi. Siamo il primo partito in Sicilia, quindi partiamo già da una buonissima base. Decidano il Pd ed i 5Stelle se vogliono fare ancora opposizione o vincere. Io sono pronto a prendere in mano la regione siciliana per incidere, sono un uomo di governo non di opposizione”, evidenza De Luca.

Antonio De Luca (M5S): “uniamo le opposizioni in Parlamento, poi vediamo per le elezioni”

“Stiamo cercando di compattarci come opposizione. Abbiamo ravvisato la necessità di procedere in modo compatto e siamo tutti d’accordo. Se può nascere altro lo vedremo strada facendo. Parlare oggi di un’alleanza elettorale tra 4 anni è prematuro”. E’ quanto afferma il deputato messinese del M5S, Antonio De Luca. “Deve esserci un percorso serio da fare insieme e poi scegliere chi sarà il candidato, il modo per arrivarci, sicuramente sia il Pd che i 5Stelle che Sud chiama Nord avranno le proposte anche sul metodo per arrivare al nome. Ma ripeto, in questo momento conta che ci stiamo compattando come opposizione, anche in modo propositivo”, conclude De Luca.