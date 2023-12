Serie D, vincono tutte in vetta: bene Trapani e Siracusa, cinquina Vibonese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Nuovo pomeriggio in Serie D. In vetta al girone I vincono tutte. Bene la capolista Trapani sul Portici, ok anche il Siracusa in rimonta a Castrovillari. La Vibonese distrugge il San Luca con una netta cinquina. Anche l’altra reggina in difficoltà, la Gioiese, ne prende 5 a Sant’Agata di Militello. La Fenice Amaranto torna a vincere dopo un mese, sbancando Canicattì e accorciando nuovamente sul quinto posto. Vince il Locri, che ha la meglio per 2-1 sull’Igea Virtus. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 16ª giornata

Canicattì-Fenice Amaranto 1-0

Castrovillari-Siracusa 1-3

Locri-Igea Virtus 2-1

Trapani-Portici 2-0

Ragusa-Licata 2-1

Real Casalnuovo-Acireale 2-1

Sant’Agata-Gioiese 6-0

Vibonese-San Luca 5-1

Classifica Serie D girone I

Trapani 38 Siracusa 36 Vibonese 32 Real Casalnuovo 28 Licata 25 La Fenice Amaranto 23 Sant’Agata 23 Ragusa 22 Akragas 20 Canicattì 18 Igea Virtus 17 Sancataldese 17 Acireale 17 Locri 14 Portici 11 San Luca 6 (-1) Gioiese 4 Castrovillari 4 (-1) Lamezia Terme 0