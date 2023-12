Myenergy Viola, sconfitta che brucia ma i reggini passano il Natale in vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

Myenergy Viola sconfitta nella gara interna che chiude il 2023 contro Sala Consilina. I reggini, a corto di energie e impantanati in un match ricco di polemiche, cedono 68-80 ai campani. Un ko che brucia ma che non pregiudica la vetta della classifica che ritorna affare per 3 squadre con Capo d’Orlando vittoriosa contro Castanea e Ragusa vincitrice contro Catania.

Risultati 14ª Giornata

Mercoledì 20 dicembre

Ore 17:00

Castanea-Orlandina 64-69

Ore 18:30

Ragusa-Catania 110-90

Ore 20:00

Rende-Piazza Armerina 78-81

Fortitudo Messina-Basket School Messina 58-74

Ore 20:30

Myenergy Viola-Sala Consilina 68-80

Ore 21:00

Svincolati-Barcellona 97-93

Classifica

Ragusa 22 Viola 22 Orlandina 22 Sala Consilina 20 Piazza Armerina 18 Barcellona 16 Milazzo 14 Basket School Messina 14 Rende 10 Castanea 8 Catania 2 Fortitudo Messina 0

Programma 15ª Giornata

Sabato 6 gennaio 2024

Ore 19:00

Catania-Rende

Domenica 7 gennaio 2024

Ore 18:00

Svincolati-Fortitudo Messina

Barcellona-Myenergy Viola

Sala Consilina-Castanea

Orlandina-Ragusa

Piazza Armerina-Basket School Messina