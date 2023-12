Myenergy Viola-Sala Consilina, Cigarini emozionato: “ko colpa mia, vi spiego perchè”

StrettoWeb

Ko sotto l’albero per Myenergy Viola che perde l’ultima gara del 2023 fra le mura amiche del PalaCalafiore contro Sala Consilina. I reggini sconfitti 68-80 non sono quasi mai riusciti a rimontare lo svantaggio.

In conferenza, coach Cigarini ha analizzato così la gara dei suoi ragazzi, assumendosi tutta la responsabilità della sconfitta per aver protestato troppo con gli arbitri: “dopo la partita di Messina il coach della Fort. Messina ha detto delle cose che sono entrate e uscite velocemente. Io dico che ha pienamente ragione. Chi sono i protagonisti in campo? Spiegatemelo. Io sono stato giocatore protagonista. Devono essere i giocatori i protagonisti. Ogni partita, ogni 2 secondi siamo fermi. Nell’ultima in casa siamo stati fermi mezz’ora.

Detto questo, siamo primi in classifica, non è successo niente. È la prima volta che non facciamo canestro. Mi prendo la responsabilità io, ho creato confusione, sono stato troppo dietro agli arbitri. Siamo primi facendo il miglior basket. Dobbiamo essere più tutelati. Non dico di non fischiarci nulla. Triassi ha preso 5 sfondamenti tutti puliti. Ovviamente parlo anche dei nostri, non solo dei loro. Ma si parla sempre degli arbitri. Capo d’Orlando ha recriminato tantissimo nell’ultima gara, forse aveva ragione…“.

Da dove si riparte ora?

“Si riparte riposandoci. Oggi non abbiamo fatto canestro, l’arbitraggio non è stato splendido, riposiamoci, tanti tiri corti, idee annebbiate, a Capo d’Orlando abbiamo dato il 200%. Siamo la sorpresa del campionato, ci sta perdere“, ha concluso il coach rispondendo a StrettoWeb.